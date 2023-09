Tomori ritrova il Newcastle. Fik ha affrontato già due volte i Magpies in carriera

Dopo aver saltato il derby per squalifica Fikayo Tomori è pronto a tornare in squadra già da domani sera per la sfida di Champions League contro il Newcastle. Per il difensore inglese sarà il terzo incrocio con i Magpies in carriera, avendoli già affrontati quando militava nel Brighton e nel Chelsea.

Premier League

19/10/19 Chelsea-Newcastle 1-0

Championship

28/02/2017 Brighton-Newcastle 1-2