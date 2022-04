Tomori: "Sono venuto al Milan perché è un grande club. Voglio vincere trofei"

MilanNews.it

Fikayo Tomori, intervistato in esclusiva dai colleghi di Sport Mediaset, ha parlato di Milan in lungo e in largo. Queste tutte le sue dichiarazioni:

“Il Milan è una squadra giovane ma abbiamo giocatori come Ibrahimovic, Giroud, Kjaer o Maignan che hanno vinto qualcosa. Possiamo fare qualcosa di eccezionale in questa stagione e io voglio vincere. Razzismo? Subito dopo la partita di Cagliari, i miei compagni di squadra, lo staff e i tifosi mi hanno dato una mano, sostenendomi. Dobbiamo combattere il razzismo. Sono venuto al Milan perché è un grande club con una storia importante alle spalle. Per me difensori come Maldini, Stam, Nesta e Baresi sono grandi difensori, e sento il feeling con questo club. Questa cosa è alla base della mia scelta di venire a giocare nel Milan. Sono felice qua anche se non tanti giocatori inglesi hanno vestito questa maglietta”.