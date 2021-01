Giocatore ma anche tifoso del Chelsea: Tomori ha una vera e propria passione per i Blues, passione che gli è stata trasmessa dal padre. Guardando le partite alla televisione si innamora di Didier Drogba, arrivato da poco a Stamford Bridge ma già devastante: “Le sue prestazioni hanno avvicinato tanti ragazzi di origine africana come me al Chelsea”, ha dichiarato lo stesso Tomori.