© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Fiorentina: “La testa è fondamentale, in uno stadio così con tutta questa gente che ci sostiene è difficile non pensare di poter arrivare all'obiettivo. Oggi daremo tutto come sempre, sappiamo però che è ancora più importante”.