Tonali a DAZN: "Momento difficile fuori dal campo, siamo partiti come se fosse la 39^ giornata"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato a DAZN, Sandro Tonali ha analizzato il pareggio odierno e la sua condizione fisica: "Ho avuto la sfortuna di arrivare la prima di campionato senza aver fatto 90 minuti nel pre campionato. Dovevo farli contro il Vicenza, ma così non è stato. Gli ultimi minuti ho fatto fatica, ma questa cosa mi fa bene e questa settimana mi fa bene e farà bene a tutti".

Su cosa deve migliorare: "Io credo che non ci sentiamo diversi, ma dobbiamo capire che questo è un altro campionato".

Sul periodo: "Siamo voluti rientra prima per sentire odore di Milanello e di calcio. Ora è un momento difficile fuori dal campo, bisogna essere bravi e lasciare tutto da parte; guardare solo noi e il Milan. Lasciare alla spalle questo periodo. E' una cosa normale: dopo che si vince con lo Scudetto, si torna sulle ali dell'entusiasmo. Non c'era la concentrazione giusta, siamo partiti come se fosse la 39esima giornata".

Sul gol sbagliato: "Ho visto Musso uscire nel momento che ho abbassato la testa, poi è uscito e si fermato. All'inizio volevo tirare con l'interno, poi lui ha coperto quella parte di porta e ho fatto il possibile".