Tonali alza il livello e i numeri migliorano: cinque assist in stagione

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo aver preso il vizio del gol nel finale della passata stagione, Sandro Tonali si è riconfermato ad alti livelli al fianco di Ismael Bennacer in mezzo al campo. In questa nuova stagione il numero 8 rossonero ha già collezionato ben cinque assist, di cui tre in Champions e due in campionato, entrambi decisivi: il primo nel derby con l'Inter per Leao, mentre il secondo per il fantastico gol di Giroud contro lo Spezia.