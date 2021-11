Tonali, Cataldi e Pobega le risposte della Serie A al ct. Che non resta ancorato all'Europeo

Da quando ha intrapreso l'avventura da commissario tecnico, Roberto Mancini ha convocato in Nazionale 81 giocatori. Sono tanti, soprattutto perché questa Italia pensiamo è gruppo altamente riconoscibile che, in fondo, è basato ancora oggi su una forte base di titolari. Si fonda su quei giocatori che ci hanno permesso di vincere e convincere in estate, di trionfare a Wembley contro l'Inghilterra.

Però quell'Europeo vinto non è garanzia di presenza nel gruppo azzurro. Gaetano Castrovilli, che fu l'ultimo arrivato, oggi non è nella lista dei 28. Mentre in quella lista sono presenti giocatori che hanno ben impressionato in questo avvio di stagione. Uno su tutti: Sandro Tonali, il leader del Milan formato 2021/22. 'Lasciato' all'Under 21 nella pausa di ottobre, Tonali nelle ultime sette gare del Milan ha messo in mostra ulteriori segnali di crescita e questa volta il ct l'ha portato con sé.

Discorso diverso per Tommaso Pobega, anche lui di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Torino. E' la prima convocazione, quella più inattesa e portata ieri su un palmo di mano dal ct, con parole al miele.

Poi nel primo pomeriggio è arrivata la chiamata a Danilo Cataldi. Un'ora dopo la conferenza stampa in cui sono state annunciate le defezioni di Pellegrini e Zaniolo, ecco la notizia della chiamata del regista della Lazio. La prima per Mancini, se si esclude uno stage di aprile 2019. Cataldi è l'esempio più lampante di un ct che non s'è fermato all'Europeo: nemmeno titolare a inizio stagione, è diventato in corso d'opera uno dei segreti della Lazio di Maurizio Sarri che ha trovato in lui la chiave giusta per far coesistere dal primo minuto Milinkovic-Savic e Luis Alberto, a discapito di Lucas Leiva.

Vecchie certezze e nuove proposte. Difficilmente contro la Svizzera bisognerà aspettarsi sorprese nell'undici di partenza. Ma intanto per Tonali, Cataldi e Pobega è giunta l'ora di annusare - o tornare ad annusare - l'aria di Coverciano. Il segno tangibile che le risposte dal campionato arrivano e il ct sa recepirle.