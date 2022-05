Tonali: "Dopo che il Milan mi ha acquistato ho messo il punto e sono ripartito. Fin dall’inizio della stagione mi sono sentito diverso"

MilanNews.it

Sandro Tonali è tornato a parlare del suo acquisto da parte del Milan nella scorsa estate. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "Alla fine ricordo la telefonata di Maldini che mi dice: 'Tranquillo, sei per la seconda volta un nuovo giocatore del Milan'. Lì ho messo il punto e sono ripartito. Arrivava dopo settimane di trattative, non un giorno o due: ringrazio i miei agenti (Giuseppe Riso e Marianna Mecacci, ndr) per aver fatto tutto il possibile per realizzare il mio desiderio, per me hanno fatto davvero tantissimo. E grazie anche a Cellino per essere stato di parola: ha detto che voleva solo la mia felicità, e la mia felicità era qui. Fin dall’inizio della stagione mi sono sentito diverso. Avevo più feeling con i compagni, con meno timore nel rischiare qualcosa. Ero libero".