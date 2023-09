Tonali emozionato: “Questa giornata la ricorderò per sempre. Mai nascosta la mia passione rossonera”

vedi letture

Quanta emozione per Sandro Tonali, tornato a San Siro da avversario dopo la cessione in estate al Newcastle. "Questa giornata la ricorderò per sempre. Mi sono emozionato. Mai nascosta la mia passione rossonera. Mi porterò dietro l'abbraccio di San Siro per parecchio tempo…”. Applaudito da tutto lo stadio, Tonali ha ricambiato prima e dopo la partita di Champions League.