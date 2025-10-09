Tonali: "Non chiudo la porta a un possibile ritorno in Serie A"

vedi letture

A pochi giorni dall'importante sfida contro l'Estonia, il centrocampista dell'Italia Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni di Vivo Azzurro non solo per presentare questa partita, importantissima nel cammino di qualificazione al prossimo Mondiale per la Nazionale di Gennaro Gattuso, ma anche del suo futuro.

Su un possibile ritorno in Serie A

"Non potrai mai sapere cosa succederà, io dico a tutti che è possibile. Non chiudo la porta all’Italia, è la mia Nazione. Magari non ora perchè al Newcastle ho trovato il mio equilibrio, ma il campionato sta diventando sempre più bello, il livello delle squadre si sta alzando“.

Sull’approccio di Gennaro Gattuso alla Nazionale

“Ci trasferisce tanto all’attaccamento alla maglia. L’intensità degli allenamenti è alta, la voglia di allenarsi è tantissima. In passato ci perdevamo anche in un bicchier d’acqua, al primo gol subito andavamo ci creavamo problemi. Ora abbiamo ritrovato coraggio“.

Sulle parole di Scholes, che ha definito l'ex Milan il miglior centrocampista della Premier League

“Ogni volta che arrivano dei complimenti da ex giocatori forti fa piacere e sei sorpreso, è sempre un bell’effetto“.