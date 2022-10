MilanNews.it

Sandro Tonali, ai microfoni di DAZN, ha commentato così l'inserimento di Charles De Ketelaere: "Non è semplice arrivare e giocare subito. Siamo una squadra giovane, portiamo tutti dalla nostra parte, ma giocava in un altro campionato. Ha bisogno di giocare, non sta facendo male".