Tonali su Ibra: "Mi stimola giocare contro di lui in allenamento. Poi se vinco lo prendo in giro..."

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito a cosa significa giocare e allenarsi con Zlatan Ibrahimovic, Sandro Tonali ha raccontato nell'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN: "Voglio giocare contro di lui in allenamento, ti stimola giocare contro di lui. Quando vinco le partitelle lo prendo in giro. Ogni volta che perdi lui ti massacra".