Tonali verso il recupero ma le alternative non mancano: Krunic, Pobega o Adli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riferisce questa mattina l'edizione di Tuttosport, Sandro Tonali è sulla via del recupero dopo essersi allenato con i compagni nella giornata di ieri. Non è da escludere che il numero 8 possa riprendersi già il posto di titolare a Bergamo se Pioli dovesse avere buoni riscontri nei prossimi giorni. Se così non fosse, il tecnico rossonero prepara già le contromosse: su tutti Rade Krunic, già titolare contro l'Udinese, senza dimenticare Pobega e anche Adli che possono essere valide opzioni.