Toni: "Leao si è preso in mano questo Milan e lo ha portato in testa"
Luca Toni, ex attaccante e opinionista per DAZN, è intervenuto in studio nel post gara di Milan-Fiorentina 2-1 per commentare quanto accaduto nella sfida. Le parole di Toni sulla gara di Rafael Leao, MVP della gara con una doppietta: "Leao nel primo tempo non mi è piaciuto da centravanti, tornato nella sua posizione ha fatto la differenza: ha fatto un bellissimo gol e poi si è preso in mano questo Milan e lo ha portato in testa alla classifica, prendendosi la responsabilità del rigore".
Questo il tabellino di Milan-Fiorentina, match valido per la terza giornata di Serie A.
MILAN-FIORENTINA 2-1
Marcatori: 56’ Gosens, 63’ e 86’ Leao
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 57’ Gimenez), Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers (dal 90’ De Winter), Leão (dal 92’+3 Balentien). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu; Sala. All.: Allegri.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongračić, Pablo Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora (dal 88’ Dzeko), Nicolussi-Caviglia dal 88’ Sohm), Fagioli, Gosens (dal 70’ Parisi); Fazzini (dal 70’ Gudmundsson), Kean (dal 77’ Piccoli). A disp.: Lezzerini, Martinelli; Comuzzo, Kuoadio, Viti; Fortini, Ndour, Sabiri. All.: Pioli.
Arbitro: Marinelli di Tivoli.
Ammoniti: 50’ Athekame, 54’ Nicolussi-Caviglia, 60’ Fofana, 74’ Tomori, 85’ Parisi, 88’ Ranieri.
Recupero: 1’ 1T, 6’ 2T.
