Toni: "Lewandowski non si discute, però mi piacerebbe che Milan, Inter e Juve iniziassero a prendere i giocatori di 25 anni o di 26 anni"

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Luca Toni, ex attaccante e attuale opinionista, si è così espresso a Dazn sul futuro di Robert Lewandowski, attaccante in scadenza.

Luca Toni, ex attaccante e attuale opinionista, si è così espresso a Dazn sul futuro di Robert Lewandowski: “Non lo so, lui è un campione, se viene in un club in Italia deve fare il protagonista e non so se andando a giocare in una squadra che gioca tre volte a settimana, ha la forza per giocare tre volte a settimana. A me piace piacerebbe, lui è un grande campione, su questo non si discute però mi piacerebbe che Milan, Inter e Juve iniziassero a prendere i giocatori di 25 anni o di 26 anni non che venissero sempre a fine carriera, perché se non gli rinnovano da altre parti vuol dire che qualcosa c’è e quindi io sarei più per comprare dei giocatori… È chiaro che se non ti puoi permettere nessuno, ok Lewandowski, però prendiamo Modric, diciamo, fa quattro partite fatte bene poi fa un campionato stupendo, però appena ne salta una, diciamo: ‘è vecchio’. E allora se andiamo su Lewandowski secondo me, cerchiamo di prendere anche qualche giovane che possa fare la differenza e alzare il livello delle squadre”.

LEWANDOWSKI HA DATO L'ADDIO AL BARCELLONA

Il messaggio d'addio di Robert Lewandowski su Instagram: "Dopo quattro anni pieni di sfide e duro lavoro, è il momento di andare avanti. Me ne vado con la sensazione che la missione sia completata. 4 stagioni, 3 campionati. Non dimenticherò mai l'amore che ho ricevuto dai tifosi dai miei primi giorni. La Catalogna è il mio posto sulla terra. Grazie a tutti coloro che ho incontrato lungo il percorso di questi bellissimi quattro anni. Il Barça è tornato dove merita. Viva il Barça. Viva la Catalunya"