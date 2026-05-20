Trevisani chiaro: "La narrazione lo fa passare come una pippa, ma Nkunku è uno dei più forti del campionato"

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Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio su Christopher Nkunku, attaccante del Milan.

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio su Christopher Nkunku, attaccante del Milan: “Nkunku è uno dei giocatori più forti del campionato. Lo ribadisco. Nkunku se sta bene è tra i migliori della Serie A. È un giocatore importante che la narrazione fa passare come una pippa, ma è un giocatore forte. Non è una pippa lui, non lo è Leao non lo è Pulisic e non lo è Füllkrug. Il Milan è una squadra di giocatori validi, che sfortunatamente vengono fatti giocare male”.

LE PAROLE DI NKUNKU DOPO GENOA-MILAN

Quanta pressione c’era sul quel rigore?

“Abbiamo fatto una partita fantastica insieme. Non avevo pressione in quel momento, è solo una cosa tecnica che provo sempre in settimana, era importante sfruttare l’occasione”.

Cardinale ha detto che senza Champions sarebbe un fallimento. Sei d'accordo?

“Sì, perché è uno degli obiettivi della stagione. Abbiamo una bella partita a San Siro in casa per riuscirci”.

LE PAROLE DI ALLEGRI SU NKUNKU

Hai trovato una grande risposta da parte soprattutto dei giocatori meno visibili come Athekame, o Nkunku. Quanto è importante questo messaggio?

“Sulla grande risposta non avevo nessuno dubbio. Ci siamo rimessi un pochino in ordine, nelle ultime partite avevamo fatto un po’ di confusione e preso dei gol troppo facili, non è una cosa da noi. Poi quando difendi come abbiamo difeso nelle ultime partite le cose ti vanno anche male, oggi invece siamo stati bravi a difendere e anche un po’ fortunati. Athekame ha un buon tiro da fuori, sono contento per tutti. Quando i calciatori arrivano dall’estero ci vuole un po’ per l’ambientamento… Jashari ha fatto una bella partita in un ruolo che sta pian piano conoscendo. Sono molto contento”.