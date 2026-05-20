Cardinale ancora accanto alla squadra: probabile la presenza a San Siro con il Cagliari

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Gerry Cardinale, salvo impegni extra-calcistici dell'ultimo minuto, sarà a San Siro per l'ultima di campionato tra Milan e Cagliari

Nel corso dell'ultimo weekend, in occasione della partita che il Milan ha vinto a Marassi contro il Genoa per 1-2 compiendo un passo molto importante verso la Champions League, allo stadio genovese era presente anche il proprietario Gerry Cardinale. Il numero uno rossonero ha preso un aereo di buon mattino da Londra per essere a Genova in tempo per la partita. Una presenza che si è fatta sentire con il manager americano che si è recato negli spogliatoi dalla squadra sia prima che dopo la partita.

Una scena che potrebbe ripetersi anche nel prossimo weekend, ma con un palcoscenico diverso: lo stadio di San Siro. Secondo quanto viene riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Gerry Cardinale assisterà anche all'ultima gara di campionato del Milan, se questo sarà possibile rispetto agli impegni extra-calcio. L'intenzione è comunque quella di venire a sostenere la squadra nella partita che diventa automaticamente la più importante della stagione, vista la posta in palio.