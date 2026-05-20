Moretto: “Atalanta forte su Sarri, attenzione al Napoli per Allegri”

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Matteo Moretto ha rivelato che Giuntoli, prossimo ds del’Atalanta, spinge forte per Maurizio Sarri. A questo punto il Napoli potrebbe virare su Allegri o Fabio Grosso.

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha rivelato delle importanti novità sul giro degli allenatori per la prossima stagione. Queste le sue parole.

"Sarri è in trattativa non solo con il Napoli ma anche con l'Atalanta ed è una pista calda perché l'Atalanta, come sapete, dopo il cambio di direzione sportiva dal punto di vista del direttore sportivo, Sarri è il primo nome. Sarri è il primo nome di Giuntoli, ci sono delle trattative abbastanza avanzate. Sarri è tra la possibilità di tornare a Napoli e Bergamo con l'Atalanta che però spinge molto molto forte rispetto al Napoli. Sembra forse addirittura quasi più convinta anche nella proposta economica. Il Napoli, dal canto suo, insomma, non ha solo Sarri in lista, perché ci sono anche altri nomi, Allegri potrebbe essere uno, eh Fabio Grosso è un altro nome molto apprezzato, ci sono anche degli outsider".