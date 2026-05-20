Invertire la rotta ora o mai più: le ultime tre partite a San Siro del Milan sono state disastrose

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Il Milan tornerà a San Siro domenica sera, nell'ultimo turno di campionato, per giocarsi la Champions. Ma il rendimento in casa ultimamente è negativo

Una sola parola d'ordine per il Milan in vista dell'impegno a San Siro contro il Cagliari, domenica sera, in vista dell'ultima giornata del campionato di Serie A Enilive: invertire la rotta, ora o mai più. Non si parla a livello globale, dato che il Diavolo è già riuscito a tornare alla vittoria in campionato nel corso dell'ultimo fine settimana in casa del Genoa, ma si fa riferimento al rendimento recente offerto a San Siro. Le ultime tre partite, senza troppi giri di parole, sono state disastrose. Se Allegri & co. vogliono andare in Champions League, è necessario ritrovare il giusto feeling con San Siro: non ci saranno ancore di salvataggio ulteriori.

L'ultima vittoria dei rossoneri a San Siro risale a due mesi fa: correva il 21 marzo e il Diavolo batteva il Torino 3-2, grazie ai gol di Pavlovic, Rabiot e Fofana. Dopo quella partita, tra le mura amiche è venuta in visita l'Udinese che ha passeggiato vincendo 0-3. Successivamente è stata la volta del noiosissimo Milan-Juventus 0-0. Infine dieci giorni fa è stata l'Atalanta a dominare sul prato rossonero, vincendo 2-3 ma dopo essere stata sul triplo vantaggio fino al minuto 87. Sostanzialmente, questo il bilancio rossonero nelle ultime tre in casa: 1 punto, 2 gol fatti (in garbage time) e 6 subiti.