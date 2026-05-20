Le bocciature di Mauro: "Leao chi te lo prende? Nkunku non mi piace proprio"
Rafael Leao e Christopher Nkunku stanno vivendo un periodo molto divero. Il portoghese è a digiuno dal 1° marzo ed è nel mirino della critica feroce dei tifosi, in quanto numero 10 e giocatore più pagato della rosa; il francese nelle ultime due partite ha dimostrato orgoglio ed è stato quelllo che in campo ha dato la scossa a tutta la squadra. Il futuro per entrambi è incerto, sicuramente quello immediato li porterà a giocarsi la Champions League contro il Cagliari insieme ai propri compagni. Poi si vedrà...
Massimo Mauro, ex calciatore di Serie A e oggi opinionista televisivo, è stato intervistato sul Milan dai colleghi di Gazzetta.it. Le sue parole su Rafael Leao e Christopher Nkunku: "Leao può giocare solo in una squadra che può permettersi il lusso di un giocatore con non garantisce più di 10-15 partite al livello necessario. Il problema è capire chi te lo prende… Oltretutto ha un ingaggio non indifferente. Nkunku non mi piace proprio. Non mi pare abbia dribbling, non ha il colpo di testa, anche se è vero che ha giocato poco"
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