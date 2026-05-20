Orsi: "Se il Milan va sotto o non sblocca il match, potrebbe farsi prendere dall'ansia"

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L'ex calciatore Nando Orsi, oggi opinionista, ha evidenziato il rischio di una partita non scontata per il Milan contro il Cagliari

Per il Milan la strada per il ritorno in Champions League passa ancora dal Cagliari a San Siro: era già successo nel 2021, alla penultima giornata, con i rossoneri che avevano pareggiato clamorosamente 0-0, salvo poi rimediare nell'ultimo turno con una vittoria a Bergamo contro l'Atalanta. Quest'anno il Diavolo non ha margine di errore: questa sarà l'ultima giornata di campionato e non ci sarà nessun salvagente a cui aggrapparsi. In altre parole, bisogna vincere e si ha la certezza di essere dentro.

Nando Orsi, ex calciatore e attuale opinionista televisivo, è stato intervistato dai colleghi di TuttoCagliari per presentare la sfida di domenica sera a San Siro, decisiva in casa rossonera per la Champions League: "Il Cagliari andrà a San Siro a fare la loro onesta partita. Tra l’altro il Milan, se dovesse andare sotto o se non dovesse sbloccare subito il match, potrebbe farsi prendere dall’ansia e quindi cedere campo agli uomini di Pisacane. Insomma, l’esito della gara del Meazza è tutt’altro che scontato.”