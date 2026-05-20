Orsi: "Se il Milan va sotto o non sblocca il match, potrebbe farsi prendere dall'ansia"
Per il Milan la strada per il ritorno in Champions League passa ancora dal Cagliari a San Siro: era già successo nel 2021, alla penultima giornata, con i rossoneri che avevano pareggiato clamorosamente 0-0, salvo poi rimediare nell'ultimo turno con una vittoria a Bergamo contro l'Atalanta. Quest'anno il Diavolo non ha margine di errore: questa sarà l'ultima giornata di campionato e non ci sarà nessun salvagente a cui aggrapparsi. In altre parole, bisogna vincere e si ha la certezza di essere dentro.
Nando Orsi, ex calciatore e attuale opinionista televisivo, è stato intervistato dai colleghi di TuttoCagliari per presentare la sfida di domenica sera a San Siro, decisiva in casa rossonera per la Champions League: "Il Cagliari andrà a San Siro a fare la loro onesta partita. Tra l’altro il Milan, se dovesse andare sotto o se non dovesse sbloccare subito il match, potrebbe farsi prendere dall’ansia e quindi cedere campo agli uomini di Pisacane. Insomma, l’esito della gara del Meazza è tutt’altro che scontato.”
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan