Foresti sicuro: "Abate predestinato: preparatissimo ed esprime il proprio calcio"

vedi letture

Il direttore sportivo Diego Foresti ha parlato ai microfoni di TMW e ha elogiato il tecnico Ignazio Abate, ex Milan, dopo la stagione con la Juve Stabia

La Serie B sta giocando i suoi playoff. Nella serata di ieri il Monza ha ottenuto il pass per la finale, battendo non senza difficoltà la Juve Stabia di mister Ignazio Abate. La squadra di Castellammare chiude a testa altissima il suo campionato, con una seconda partecipazione alla postseason consecutiva, forse anche più inaspettata di quella della scorsa stagione. Gran parte del merito va all'ex tecnico della Primavera milanista, nonchè ex giocatore rossonero. Un lavoro così importante dell'allenatore tanto da guadagnarsi l'interesse di club di Serie A. A parlare di Ignazio Abate, ai microfoni di TMW, è stato il direttore sportivo Diego Foresti che si è incrociato con il mister alla Ternana nella passata stagione.

Le dichiarazioni di Diego Foresti su Ignazio Abate: "È assolutamente uno dei tecnici emergenti più interessanti. Ho avuto il piacere di conoscerlo e lavorarci insieme e si è capito subito che era un predestinato. È un allenatore preparatissimo, un grande lavoratore, uno che esprime il proprio calcio. Lo aveva già dimostrato l'anno scorso a Terni e quest'anno ancora di più, perché con una squadra modesta rispetto alle big della Serie B è arrivato a giocarsi fino all'ultimo secondo una finale per la Serie A".