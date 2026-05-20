Letizia: "Non è che sui contratti c’è scritto ‘valido solo se arrivano questi acquisti’ o ‘risolto gratuitamente se Ibra telefona ai giocatori’"

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Massimiliano Allegri, allenatore del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Massimiliano Allegri: “Nel mondo del calcio spesso si ha la tendenza a pensare che i contratti valgano solo per i club che devono pagare un allenatore esonerato fino all’ultimo giorno garantito: non funziona così. Massimiliano Allegri ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027, rinnovato automaticamente fino al 2028 in caso di qualificazione Champions, con anche un ricco adeguamento a 6 milioni netti: se qualcuno, cioè il Napoli, vuole Allegri, De Laurentiis é obbligato a chiamare a Casa Milan e sperare che gli rispondano. E la risposta quale sarebbe? Che pagando, al massimo, se ne può discutere. In uno scenario di questo tipo, di certo non è il Milan che paga buone uscite, ma è chi vuole l’allenatore che paga indennizzi, come fece il Chelsea con il Brighton per Potter e altri mille esempi.

Allegri non ha nessun potere di dire ‘me ne vado’, a nessuna condizione: non è che sui contratti c’è scritto ‘valido solo se arrivano questi acquisti’ o ‘risolto gratuitamente se Ibra telefona ai giocatori’. No, non funziona affatto così. Domanda: se a voler esonerare Allegri per le sue telefonate fosse il Milan, Allegri rinuncerebbe ai 12 milioni di euro netti che gli spettano? La risposta la sapete già. Detto questo, io immagino che ci sia la volontà del Milan di accontentare quanto più possibile Allegri su tutto: mercato, cessioni e ordine in società. Ma questo non è vincolante come viene raccontato in giro e come fa comodo raccontare a chi parteggia per Allegri e scrive che può andare liberamente al Napoli come se fosse svincolato. E poi ricordiamoci una cosa: il Napoli ha snobbato Allegri due anni fa per prendere Conte…”