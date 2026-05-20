La rosa della Svizzera per i Mondiali: un rossonero convocato, un altro tra le riserve

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La Svizzera ha annunciato la lista dei 26 giocatori per i Mondiali: convocato Ardon Jashari. Nella lista delle riserve c'è Zachary Athekame

Il Mondiale si avvicina: manca meno di un mese e poi tra Canada, Stati Uniti e Messico andrà in scena lo spettacolo più affascinante del mondo del calcio. Saranno tanti i calciatori rossoneri che si renderanno protagonisti nella rassegna iridata: l'ultimo è stato annunciato nelle scorse ore. Si tratta del centrocampista Ardon Jashari che figura nella lista dei 26 convocati dalla Svizzera. Il CT Murat Yakin ha poi stilato anche una lista di riserve, pronte nel caso in cui ci fosse qualche defezione dell'ultimo momento: in questa è stato inserito l'altro elvetico rossonero, Zachary Athekame.

SVIZZERA, I 26 CONVOCATI

PORTIERI

Marvin Keller (Young Boys)

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Yvon Mvogo (Lorient)

DIFENSORI

Manuel Akanji (Inter)

Aurele Amenda (Eintracht Francoforte)

Eray Comert (Valencia)

Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach)

Luca Jaquez (Stoccarda)

Miro Muheim (Amburgo)

Ricardo Rodriguez (Betis Siviglia)

Silvan Widmer (Mainz)