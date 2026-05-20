La rosa della Svizzera per i Mondiali: un rossonero convocato, un altro tra le riserve
Il Mondiale si avvicina: manca meno di un mese e poi tra Canada, Stati Uniti e Messico andrà in scena lo spettacolo più affascinante del mondo del calcio. Saranno tanti i calciatori rossoneri che si renderanno protagonisti nella rassegna iridata: l'ultimo è stato annunciato nelle scorse ore. Si tratta del centrocampista Ardon Jashari che figura nella lista dei 26 convocati dalla Svizzera. Il CT Murat Yakin ha poi stilato anche una lista di riserve, pronte nel caso in cui ci fosse qualche defezione dell'ultimo momento: in questa è stato inserito l'altro elvetico rossonero, Zachary Athekame.
SVIZZERA, I 26 CONVOCATI
PORTIERI
Marvin Keller (Young Boys)
Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
Yvon Mvogo (Lorient)
DIFENSORI
Manuel Akanji (Inter)
Aurele Amenda (Eintracht Francoforte)
Eray Comert (Valencia)
Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach)
Luca Jaquez (Stoccarda)
Miro Muheim (Amburgo)
Ricardo Rodriguez (Betis Siviglia)
Silvan Widmer (Mainz)
CENTROCAMPISTI/ATTACCANTI
Michel Aebischer (Pisa)
Zeki Amdouni (Burnley)
Breel Embolo (Rennes)
Christian Fassnacht (Young Boys)
Remo Freuler (Bologna)
Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf)
Ardon Jashari (Milan)
Johan Manzambi (Friburgo)
Dan Ndoye (Nottingham Forest)
Noah Okafor (Leeds United)
Fabian Rieder (Augsburg)
Djibril Sow (Siviglia)
Ruben Vargas (Siviglia)
Granit Xhaka (Sunderland)
Denis Zakaria (Monaco)
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