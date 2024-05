Toni: "Milan, l'addio di Giroud peserà. Su Jovic..."

vedi letture

In merito alla stagione di Luka Jovic al Milan e all'addio di Olivier Giroud al club rossonero, Luca Toni, ex attaccante, ha dichiarato a Tuttosport: "Jovic non era partito benissimo, poi ha fatto bene. A me non piace avere un giocatore che saprà già di essere una riserva, faccio fatica a digerirlo proprio da attaccante. Dipenderà da lui, dagli acquisti del Milan. Se non arrivano campioni, se la può giocare, quest’anno ha segnato gol importanti".

Se l'addio di Giroud peserà? Lui è un professionista serio, fa gol, assist, è un esempio per i giovani per la voglia che ci mette. Va via una pedina importante, uno che aveva peso: il solo dire 'Giroud' fa paura alle difese avversarie, come era stato per Ibra".