Toni: "Spero per il Milan che quella di ieri sia solo una serata storta"

Luca Toni, intervenuto a 90° Minuto su Rai Sport, ha commentato così la sconfitta del Milan di ieri sera contro lo Spezia: "Spero per il Milan che quella di ieri sia solo una serata storta. Deve cambiare mentalità altrimenti farà fatica. Ora l'Inter ha la possibilità di andare in testa e se fossi un giocatore nerazzurro avrei più paura della Juve. Ora bisogna vedere come reagisce il Milan al doppio impegno tra Europa League e campionato. Dopo la brutta sconfitta con lo Spezia deve ripartire subito però giocare ogni due giorni può mettere la squadra in difficoltà".