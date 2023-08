TOP NEWS del 4 agosto - Parlano Musah, Maignan e Furlani. Un altro acquisto giovanissimo. CDK-Atalanta: manca un sì

Le voci dei protagonisti, le ultime novità di mercato e tanto altro su MilanNews.it: di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 3 agosto 2023:

Musah a MTV: "Mi farà male la bocca da quanto sto sorridendo. Mi piace l'1 vs 1. Ho parlato con Pulisic..." - Leggi qui la notizia

Furlani: "Sono milanese e milansita: ho grande responsabilità verso i tifosi. NYY? Bel matrimonio, potranno nascere tante cose eccitanti" - Leggi qui la notizia

Maignan: "Mi sveglio ogni mattina per lavorare e per essere il migliore. La mia squadra deve vincere, se non lo fa è un problema" - Leggi qui la notizia

De Ketelaere ha chiesto tempo per decidere se accettare o meno l’Atalanta - Leggi qui la notizia

Dalla Polonia - Niente da fare per lo Sporting, il Milan alza l'offerta e si assicura il 2006 Skoczylas - Leggi qui la notizia