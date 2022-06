Torino, Belotti dice addio ai granata. L'attaccante spesso è stato accostato al Milan

MilanNews.it

L’addio di Andrea Belotti al Torino pare sempre più scontato. Tant’è, che Tuttosport, stamattina in edicola, ha pubblicato la notizia che lo stesso giocatore avrebbe detto ai suoi compagni di squadra: “Addio, vado via”. Belotti nei giorni scorsi ha telefonato a tutti i compagni per salutarli e per comunicare loro la decisione presa per il suo futuro: il Gallo andrà via a parametro zero e non rinnoverà il contratto. Ora resta da scegliere il nodo prossima squadra. Da tempo l’ex Palermo viene accostato al Milan, che però sembra aver virato in maniera definitiva su altri profili.