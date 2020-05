Torino, c'è grande concorrenza per Bonaventura

Il Torino prosegue le proprie strategie di mercato, memorizzando l’inserimento di una folta concorrenza (Roma in primis) per l’obiettivo Bonaventura, e lavorando su più tavoli per guadagnare un po’ di vantaggio per gli altri profili graditi. Momo Fares è un pupillo di Vagnati e questo dato di fatto potrebbe risultare decisivo nella decisione dell’esterno per stabilire il proprio futuro, ma il giocatore della Spal non è certamente l’unico obiettivo del nostro campionato che i granata stanno monitorando. A questo proposito, l’edizione di Tuttosport in edicola aggiunge alla lista dei gradimenti anche i profili del bresciano Chancellor e del milanista Krunic, mai affermatosi del tutto in rossonero dopo le belle cose fatte intravedere ad Empoli. Scommesse che il Torino sarebbe disposto a compiere, con la certezza che siano vincenti.