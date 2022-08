Torino, domani le visite mediche e la firma di Vlasic: fu accostato anche al Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Torino è pronto a godersi Nikola Vlasic. Il club granata ha chiuso l'operazione per il centrocampista croato con il West Ham sulla base del prestito con diritto di riscatto. Vlasic, accostato in passato anche al Milan, è già in città e nella giornata di domani sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto con i granata. A riferirlo è il Corriere di Torino.