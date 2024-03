Torino-Fiorentina: gesto minaccioso di Juric a Italiano. Interviene anche Urbano Cairo

vedi letture

Solo un pareggio per 0-0 nel posticipo del sabato sera, che ha visto in campo Torino e Fiorentina, al termine di una partita equilibrata ma ricca di tensioni e polemiche. Infatti, come riportato anche da Sky Sport, nei minuti finali di partita, precisamente dopo un presunto fallo subito da Nico Gonzalez, l'allenatore della Viola, Vincenzo Italiano si è lasciato andare a forti polemiche e proteste nei confronti del direttore di gara Matteo Marchetti. Immediata la risposta di Ivan Juric, che sarebbe subito andato verso la panchina della Fiorentina insultando e minacciando gravemente Vincenzo Italiano.

La risposta del tecnico Viola a Sky Sport: "Ha frainteso, non ce l'avevo con lui, ma sono dei momenti ricchi di tensione, non è la prima volta che succede con Ivan, ma è anche il calcio, non è successo niente, andiamo avanti".

Animi caldissimi e un finale pieno di tensione, che ha visto anche l'intervento del Presidente del Torino, Urbano Cairo nel tunnel prima di entrare in spogliatoio, per placare il forte nervosismo. Nel post-partita, bell'abbraccio tra i due tecnici davanti alle telecamere di Sky, a conclusione di una serata complicata dal punto di vista ambientale, ma che comunque ha visto poi il chiarimento tra i due allenatori e amici.