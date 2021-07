Torino, il rebus Belotti continua: tra una settimana il primo faccia a faccia

Ancora una settimana di vacanza, poi Andrea Belotti si rimetterà pantaloncini e maglietta per riprendere la preparazione. E, almeno per il momento, sarà ancora di color granata. Ad oggi, il rischio più concreto sembra quello di dover sacrificarlo a cifre piuttosto basse: la scadenza di contratto fissata nel 2022 pesa come un macigno, anche per questo motivo chi si affaccia dalle parti di via Arcivescovado non è disposto ad accontentare le richieste del patron. Si sta rifacendo sotto la Roma, con José Mourinho che resta un grande estimatore di Belotti, e l’Atalanta continua ad osservarlo a distanza, mentre cominciano ad arrivare i primi sondaggio dalla Spagna e, più precisamente, dal Siviglia. E, nel caso in cui si concretizzasse l’operazione da 185 milioni di euro con Kane al Manchester City, il Tottenham di Fabio Paratici avrebbe bisogno di un bomber. Tra le squadre attente a monitorare la situazione vi è anche il Milan.