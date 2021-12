Torino, Juric: "Spero che Belotti torni a febbraio"

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - "Dispiace per il Gallo, starà fuori a lungo: mi auguro che torni prima di metà febbraio, anche se lo perdiamo per un periodo importante". Il tecnico del Torino, Ivan Juric, commenta così l'infortunio di Andrea Belotti, costretto a fermarsi per una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. "Il mercato di gennaio non mi piace, si farà poco - dice l'allenatore sulle possibile mosse per sostituire il capitano - e per un nuovo attaccante vedremo". Domani si affronta l'Empoli: "Giocano un calcio moderno, speriamo di festeggiare il compleanno del club con i tre punti", l'augurio di Juric, con la società che compirà 115 anni nella giornata di venerdì. (ANSA).