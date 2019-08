Torino, Laxalt solo in prestito con diritto di riscatto. C'è anche la SPAL

Torino e SPAL su Diego Laxalt. Come riporta Tuttosport, i due club in queste ultime ore hanno fatto un sondaggio per il laterale in uscita dal Milan, entrambi a causa dell'infortunio di Fares (obiettivo dei granata e titolarissimo dei biancazzurri). La strategia è in ogni caso quella dell'attesa, col Toro in particolare che potrebbe arrivare al massimo a un'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.