Torino-Milan, lo striscione della Curva Sud: "Forza Barone"

MilanNews.it

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Il settore ospiti di Torino-Milan per questa sera è particolarmente nutrito, con migliaia di tifosi rossoneri che hanno raggiunto il capoluogo lombardo per supportare la squadra nella difficile sfida contro i granata di Juric. La Curva Sud questa sera però sarà orfana del suo leader storico Giancarlo Capelli, per tutti "Il Barone", che nella giornata di ieri è rimasto coinvolto in un incidente stradale, che gli ha impossibilitato la trasferta odierna. La Curva ha voluto omaggiarlo con uno striscione, semplice ma dritto al punto: "Forza Barone".