Il Torino ha messo gli occhi su due giocatori rossoneri. Si tratta, come riporta Tuttosport, di Giacomo Bonaventura e Rade Krunic. L’ex atalantino ha il contratto in scadenza a giugno, quindi lascerà il Milan a costo zero al termine della stagione, mentre il bosniaco è stato acquistato la scorsa estate dalla società di via Aldo Rossi per 8 milioni di euro.