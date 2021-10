Torino, sono 6 i gol di Belotti a San Siro: 2 contro il Milan e 4 contro l'Inter

Andrea Belotti tornerà stasera a San Siro con il suo Torino per la sfida contro il Milan. Dopo i tanti infortuni che lo hanno tormentato fra settembre e ottobre, il ‘Gallo’ ha bisogno di giocare con continuità. Come riportato dai colleghi di Sport Mediaset nel loro servizio mandato in onda nel TG dell’ora di pranzo, Belotti in carriera ha segnato 6 gol a San Siro, 2 contro il Milan e 4 contro l’Inter.

