Torriani: "Milan Futuro? Penso che sia fondamentale. Ai giovani portieri dico..."

Lorenzo Torriani, portiere rossonero classe 2005, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Che crescita ti ha dato la Serie C?

"Molti la sottovalutano un po' ma soprattutto per noi giovani è molto costruttiva: giochi contro gente che ha molta esperienza in vari campionati e per un giovane non è facile. È un calcio diverso, più cattivo e meno tecnico. Milan Futuro? Penso che sia fondamentale: non è la Primavera ma non è neanche la Prima Squadra. Ti da tanta esperienza e come ho detto prima è un altro calcio"

Che messaggio mandi ai giovani bambini che fanno i portieri?

"Crederci fino alla fine, lavorare sodo: ci saranno anche cadute ma l'importante è rialzarsi ma soprattutto crederci, crederci. Se lavori sodo, prima o poi ti ritorna".