Tosto: "Non vorrei che con l'andare a cercare lo straniero si vada a rimpiangere Pioli"

A parlare dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e dirigente Vittorio Tosto. "Credo che il cambiamento continuo, sempre alla ricerca di scrivere una pagina diversa, non fa bene. C'è stato l'errore clamoroso di non aver dato seguito alla gestione Gattuso. Ora si è ripartiti con Pioli e con Rangnick si dovrebbe ripartire di nuovo. Inutile parlare di progetto, ma quantomeno lasciamo lavorare a un allenatore di ambientarsi e di fare il suo lavoro. Non vorrei che con l'andare a cercare lo straniero si vada a rimpiangere Pioli. E spero nel caso torni alla Fiorentina, dove ha lasciato qualcosa d'importante".