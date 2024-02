Tra poco il sorteggio degli ottavi di Europa League: cosa c'è da sapere

Si riportano di seguito le squadre qualificate agli ottavi di Europa League, con la specifica che ai sorteggi delle 12 le teste di serie affronteranno una non testa di serie non appartenente alla stessa federazione (il Milan, per esempio, non può pescare l'Atalanta) e che l'andata della doppia sfida sarà giocata in casa di una non testa di serie (ad esempio: il Milan giocherà l'andata a San Siro):

TESTE DI SERIE

Atalanta (Italia)

Brighton (Inghilterra)

Leverkusen (Germania)

Liverpool (Inghilterra)

Rangers (Scozia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Villareal (Spagna)

West Ham (Inghilterra)

NON TESTE DI SERIE

Roma (Italia)

Sparta Praga (Repubblica Ceca)

Marsiglia (Francia)

Sporting CP (Portogallo)

Benfica (Portogallo)

Milan (Italia)

Friburgo (Germania)

Qarabag (Azerbaigian)