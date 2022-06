Tra una settimana esatta il sorteggio del calendario della Serie A 2022/2023

MilanNews.it

Esattamente tra una settimana, il prossimo venerdì 24 giugno, verrà sorteggiato il calendario di Serie A per la stagione 2022/2023. Il Milan partirà per difendere il diciannovesimo titolo conquistato meno di un mese fa a Reggio Emilia. Il calendario, che sarà ancora asimmetrico come accaduto nella stagione appena conclusa, dovrà tenere conto della lunga pausa invernale, inusuale, per il Mondiale in Qatar.