Tragedia in Serbia: Milovanovic muore a 41 per un doppio infarto
Il calcio serbo piange Dejan Milovanovic, ex capitano della Stella Rossa e della nazionale, morto all’età di 41 anni a seguito di un doppio infarto durante una partita del torneo dei veterani a Belgrado.
Secondo i media serbi, Milovanovic sarebbe crollato sul campo e, nonostante le cure successive in ospedale, purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. Era una vera leggenda per i tifosi della Stella Rossa, avendo disputato 230 partite e segnato 48 gol con la maglia biancorossa.
