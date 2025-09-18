Tragedia in Serbia: Milovanovic muore a 41 per un doppio infarto

Il calcio serbo piange Dejan Milovanovic, ex capitano della Stella Rossa e della nazionale, morto all’età di 41 anni a seguito di un doppio infarto durante una partita del torneo dei veterani a Belgrado.

Secondo i media serbi, Milovanovic sarebbe crollato sul campo e, nonostante le cure successive in ospedale, purtroppo non è stato possibile salvargli la vita. Era una vera leggenda per i tifosi della Stella Rossa, avendo disputato 230 partite e segnato 48 gol con la maglia biancorossa.