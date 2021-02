Transfermarkt - La top 11 degli acquisti più costosi in A nel mese di gennaio: presente Tomori

Transfermarkt, portale specializzato nelle valutazioni dei giocatori, ha pubblicato la top 11 dei giocatori più costosi della sessione estiva di calciomercato in Serie A. In questa speciale formazione, in particolare, figura anche il rossonero Tomori oltre a grandi acquisti come Zirkzee e Elshaarawy.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">La top 1⃣1⃣ di questo <a href="https://twitter.com/hashtag/calciomercato?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#calciomercato</a> invernale della <a href="https://twitter.com/hashtag/SerieA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SerieA</a> per valore di mercato! Il colpo migliore? 🤔<a href="https://twitter.com/hashtag/TMmercato?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TMmercato</a> <a href="https://t.co/QZHDvqiOKr">pic.twitter.com/QZHDvqiOKr</a></p>— Transfermarkt.it (@TMit_news) <a href="https://twitter.com/TMit_news/status/1356648826946285569?ref_src=twsrc%5Etfw">February 2, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>