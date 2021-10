Trapelata la lista dei 30 finalista del Ballon d'Or, c'è anche Simon Kjaer

In queste ore è trapelata online la lista dei 30 finalisti per l'annuale assegnazione del Ballon d'Or, premio di France Football che premia, in base ai voti di una giuria di giornalisti selezionata, il miglior giocatore dell'anno solare. Tra i diversi campioni presenti in lista spicca anche Simon Kjaer, autore di prestazioni eccezionali con il Milan e la Danimarca; è molto probabile comunque che il suo comportamento e le sue azioni in occasione del malore di Eriksen durante l'Europeo abbiano inciso sulla sua nomination.