Tre anni in rossonero, Pioli: "Il mio obiettivo è sempre stato quello di migliorare con club e giocatori"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri Stefano Pioli ha festeggiato i tre anni sulla panchina del Milan, un triennio in cui il club rossonero ha svoltato la sua storia recente ed è tornato prima in Champions e poi sul tetto di Italia. Questo il bilancio del tecnico durante la conferenza stampa della vigilia della partita contro il Chelsea: "E' un percorso in cui mi sono concentrato giorno dopo giorno. Lavorare bene sul presente per affrontare meglio il futuro. Il mio obiettivo in questi tre anni è stato quello di migliorare ogni giorno insieme anche al club e ai giocatori".