Tre rossonere presenti tra le 27 per il raduno di Castel di Sangro in vista dell'Europeo femminile

Si avvicina sempre di più l'Europeo Femminile di calcio che prenderà il via il prossimo 6 luglio in Inghilterra. La Ct azzurra Milena Bartolini ha ridotto la lista delle convocate a 27 in vista dell'ultimo ritiro prima della partenza per la penisola britannica che si terrà a partire da lunedì 20 a Castel di Sangro. Tre le rossonere presenti nella lista: il portiere Laura Giuliani, il difensore e capitano del Milan Valentina Bergamaschi e l'attaccante Martina Piemonte. La lista verrà ridotta a 23 prima della partenza. Questa la lista completa:

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina)

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (AS Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (AS Roma), Angelica Soffia (AS Roma)

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (AS Roma), Giada Greggi (AS Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter)

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (AS Roma)