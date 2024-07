Trevisani: "Attacco Milan? Prenderei Fullkrug per la capacità del tedesco di cantare e portare la croce"

In occasione dell'ultima puntata del podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato del calciomercato in entrata del Milan soffermandosi in modo particolare sul discorso relativo all'attaccante, visto che la dirigenza rossonera avrebbe intenzione di regalare a Paulo Fonseca un'altra punta dopo aver chiuso Alvaro Morata. Tammy Abraham è uno dei nomi in lizza, ma il collega ha svelato la sua prefernza. Queste le sue dichiarazioni.

"Io fra Morata, Jovic, Giroud ed Abraham preferisco Niclas Fullkrug (ride ndr). Come gusto personale, quella capacità che ha il tedesco di cantare e portare la croce, di picchiare, sgomitare, andare di testa, andare di piede, è forse quello che prenderei io".

L'INTERESSE DEL MILAN PER FULLKRUG È CONCRETO

Il mercato del Milan e in particolare il reparto offensivo non intende fermarsi solo all'acquisto, ormai in dirittura d'arrivo di Alvaro Morata. La dirigenza milanista intende regalare a mister Paulo Fonseca un altro centravanti e i nomi più caldi in questa sessione estiva di mercato sono Abraham, Füllkrug e Dùran. Per quanto riguarda il tedesco del Borussia Dortmund e della Germania, l'interesse da parte del Milan sembrerebbe forte.

Infatti, come riportato dal collega tedesco Florian Plettenberg, il Milan sembrerebbe davvero intenzionato a provare a portare a Milano Niclas Füllkrug, reduce dalla buona esperienza all'Europeo con la sua Germania. Il Milan si sarebbe informato su tutti i dettagli in occasione dei primi colloqui, ma al momento non c'è ancora nessuna trattativa, decisione o accordo con giocatore e club.

I rossoneri vogliono ingaggiare almeno un altro attaccante dopo Álvaro Morata. Füllkrug, 31 anni è un obiettivo serio, anche Tammy Abraham è nella lista.