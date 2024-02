Trevisani duro: "Pioli a Monza fa un errore madornale: l'abbiamo detto 350 volte, cambiare mezza squadra non va bene"

Riccardo Trevisani non va troppo per il sottile nell'analisi della sconfitta del Milan a Monza per 4-2. Ecco le sue parole tratte da Fontana di Trevi: "Pioli a Monza ha fatto uno sbaglio madornale, non tanto nel cambiare qualcuno, che ci sta, Giroud ha quasi 40 anni... ma cambiare mezza squadra l'abbiamo detto 350 volte, non va bene. L'anno scorso con la Cremonese ha fatto le stessa cosa andata e ritorno, ha pareggiato a Cremona e ha rischiato di perderla a San Siro".

Trevisani rincara la dose: "Pensare che lo stesso allenatore e lo stesso staff rifacciano lo stesso errore è sconvolgente. C'è una squadra che contro l'ultima in classifica fa 4-0 e una che contro una squadra che non ha nulla da chiedere al campionato, quasi gemellata, prende 4 palloni in porta in una partita invereconda".