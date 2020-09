Riccardo Trevisani, intervenuto a Sky Sport, ha sottolineato l'importanza che ha avuto Ibrahimovic in questo 2020 del Milan: "Più che per i gol ne certifico il beneficio per i movimenti, per l'impatto sui suoi compagni di squadra, Rebic, Calhanoglu, lo stesso Rafael Leao. Con Ibrahimovic sono tutti nettamente migliorati".