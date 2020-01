Trevisani: "Io credo in Paquetá, ma sta finendo i bonus"

Il noto telecronista Riccardo Trevisani, intervenuto su Sky sport 24, ha commentato così il momento di Lucas Paquetá: "Io credo in Paquetá. È un altro come Leao, che ha quel livello che gli permetterebbe di giocare nel Milan che era. Ora sta facendo malissimo, ma come fanno fatica Kessie e Suso tra gli altri, che però io non vedrei giocare in quel Milan, Leao e Paquetà secondo me possono arrivare a quei livelli, ma stanno finendo i bonus".